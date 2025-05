Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Paderborn 125 Jahre Feuerwehr in Schloß Neuhaus

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Die Feuerwehr Paderborn begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. Das kommende Wochenende bildet den Auftakt einer Reihe von besonderen Veranstaltungen, mit denen dieses Jubiläum feierlich begangen wird.

Zum Auftakt finden am Samstag, 10.05. in Schloß Neuhaus gleich zwei Veranstaltungen statt: ab 14:30 Uhr beginnt die Verbandsversammlung der Feuerwehren im Kreis Paderborn. Die Feuerwehr Paderborn richtet in diesem Jahr diese interne Veranstaltung des Kreisfeuerwehrverbands in der Schloßhalle aus. Anschließend, ab 17:30 Uhr, treten die Mitglieder der Feuerwehren zusammen mit den Ehrengästen im Schloßgarten an. Gemeinsam wird dann im Rahmen einer Kranzniederlegung an der Schloßwache der Verstorbenen gedacht, bevor ab ca. 18:00 Uhr das Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Paderborn mit einem feierlichen "Großen Zapfenstreich" vor dem Marstall gewürdigt wird. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind ab 17:00 Uhr herzlich zur Teilnahme und zum gemütlichen Ausklang des Abends im Schloßgarten willkommen.

Am Sonntag, 11.05. folgt nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde der Festakt zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Paderborn mit geladenen Gästen in der Schlosshalle.

Parallel hierzu beginnt um 11:00 Uhr der Familientag des Löschzugs Schloß Neuhaus anlässlich seines 125-jährigen Bestehens. Der Löschzug Schloß Neuhaus hat hierzu ein buntes Potpourri aus Mitmachaktionen für Groß und Klein und verschiedenen Vorführungen vorbereitet. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, verschiedene Hilfsorganisationen und die Bundeswehr gewähren mit einer umfangreichen Ausstellung und Infoständen einen interessanten Einblick in ihre Arbeit. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Feuerwehr Paderborn freut sich auf den Besuch vieler Menschen.

Hinweis auf weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Feuerwehr Paderborn: 14.06.2025 Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Paderborn in der Home-Deluxe-Arena 07.09.2025 Tag der offenen Tür der Feuerwehr Paderborn auf der Feuer- und Rettungswache Süd

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell