POL-RE: Altena/Kreis Recklinghausen: Fahndung nach Einbrechern in Taxi-Zentrale

Wir verweisen hiermit auf eine Pressemeldung der Polizei im Märkischen Kreis. Die mutmaßlichen Täter könnten auch Bezüge in den Kreis Recklinghausen haben.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6062992

Nach Einbrüchen in zwei Taxi-Zentralen in Altena fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Am 3. April hebelten drei Männer die Eingangstür eines Taxiunternehmens an der Bahnhofstraße auf, durchsuchten die Büros und entwendeten Geld und einen Laptop. Dabei wurden die Täter videografiert. In derselben Nacht kam es am Markaner zu einem weiteren Einbruch in eine Taxi-Zentrale. Auch dort erbeuteten die Täter Geld. Nachdem alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, die Identität der Männer herauszufinden, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Fotos und Beschreibungen sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter:

https://polizei.nrw/fahndung/172420

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Auskunft geben zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise bitte unter Telefon 02352/91990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

