POL-RE: Herten: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Auf der Albert-Einstein-Allee hat es am Dienstagabend einen Radfahr-Unfall gegeben. Ein 52-jähriger Mann aus Herten war - aus noch ungeklärter Ursache - gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer in Richtung Gelsenkirchen unterwegs als er gegen 20.05 Uhr plötzlich ins Straucheln geriet und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Da noch vor Ort der Verdacht bestand, dass der 52-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Es gibt außerdem Hinweise, dass der Radfahrer während der Fahrt telefoniert haben könnte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

