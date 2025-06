Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Verletzte bei Unfall auf Weseler Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Dorsten ist am Dienstagnachmittag auf der Weseler Straße/B58 verunglückt. Der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Nach vorliegenden Informationen erlitten beide leichte Verletzungen. Der 83-Jährige war gegen 17.40 Uhr in Richtung Dorsten unterwegs und kam kurz nach der Granatstraße - aus noch ungeklärter Ursache - nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild am Straßenrand. Der Versuch, die Kontrolle über das Auto zurückzugewinnen, scheiterte offenbar. Der Wagen geriet in einen Graben und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Ein Lkw-Fahrer, der hinter den Senioren unterwegs war, leistete erste Hilfe. Das Auto wurde abgeschleppt, der 83-Jährige und die 80-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf gut 20.000 Euro geschätzt.

