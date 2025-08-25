POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl aus Lagerhalle gesucht

Meppen (ots) - Am Samstag, 23. August, kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 16:30 Uhr in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte in einer Parkbucht an der Burgstraße, in Höhe der Hausnummer 12, einen schwarzen Audi A4. Dieser war entgegengesetzt zur Fahrtrichtung abgestellt. Der Pkw wurde an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt ...

mehr