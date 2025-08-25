Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl aus Lagerhalle gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 12 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Lagerhalle an der Straße "Klausheider Weg". Anschließend entwendeten sie ein Dachbahnschweißgerät. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
