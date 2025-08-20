Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf Parkplatz beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am heutigen Mittwoch (20. August 2025) kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein schwarzer VW Golf Combi im Bereich der Fahrertür beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, einem Parkplatz an welchem sich diverse Ladenlokale befinden, entfernte, informierte die 61-jährige Halterin aus Emmerich die Polizei.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

