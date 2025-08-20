POL-KLE: Emmerich - Roller vor Wohnhaus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise
Emmerich (ots)
Ein blaues Kleinkraftrad der Marke "Yuki" wurde im Zeitraum von Samstag (16. August 2025), 16:00 Uhr, bis Montag (18. August 2025), 07:00 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug mit dem ausländischen Kennzeichen 2Z9095 war zur Tatzeit auf der Frankenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822-7830 entgegen. (se)
