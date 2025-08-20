POL-KLE: Emmerich - Roller vor Wohnhaus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Issum (ots) - Am Samstag (16. August 2025) kam es zwischen 16:52 Uhr und 16:54 Uhr am Vogt-von-Belle-Platz in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines blau-schwarzen Audi A7 hatte den Wagen in einer Parkbucht in Fahrtrichtung B58 abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der Frontstoßstange, auf der Beifahrerseite, ...

mehr