Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - E-Scooter kollidiert mit abgestelltem Pkw: 16-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (19. August 2025) kam es gegen 19:10 Uhr an der Ladestraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriges Mädchen aus Kevelaer befuhr mit einem E-Scooter die Ladestraße in Fahrtrichtung Bahnstraße. Dabei kollidierte das Mädchen, nach aktuellem Kenntnisstand aus Unachtsamkeit, mit einem abgestellten weißen VW Caddy und verletzte sich dabei schwer. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während am E-Scooter sowie am VW Caddy Sachschaden entstand. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

