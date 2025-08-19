POL-KLE: Rees: Diebstahl von Baustelle - Starkstromkabel entwendet
Rees (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag (15. August 2025), 15:24 Uhr, und Montag (18. August 2025), 10:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Starkstromkabel von einer Baustelle an der Straße "Am Stadtgarten".
Die Täter schnitten von den teilweise aus dem Boden ragenden Kabeln zwei Stücke von mehreren Metern Länge ab und nahmen diese an sich. Für den Abtransport der Kabel dürfte ein größeres Fahrzeug, z. B. ein LKW, notwendig gewesen sein.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Emmmerich unter der Telefonnummer 02822-8730 entgegen. (se)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell