Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees: Diebstahl von Baustelle - Starkstromkabel entwendet

Rees (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (15. August 2025), 15:24 Uhr, und Montag (18. August 2025), 10:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Starkstromkabel von einer Baustelle an der Straße "Am Stadtgarten".

Die Täter schnitten von den teilweise aus dem Boden ragenden Kabeln zwei Stücke von mehreren Metern Länge ab und nahmen diese an sich. Für den Abtransport der Kabel dürfte ein größeres Fahrzeug, z. B. ein LKW, notwendig gewesen sein.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Emmmerich unter der Telefonnummer 02822-8730 entgegen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell