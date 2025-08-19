Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zigarettenautomat beschädigt: Bargeld und Tabakwaren entwendet

Kleve-Rindern (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (17. August 2025), 21:00 Uhr und Montag (18. August 2025), 12:20 Uhr wurde an der Keekener Straße in Kleve ein Zigarettenautomat beschädigt. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten, welcher sich im Außenbereich eines Imbisses befand, Bargeld sowie Tabakwaren. Zur genauen Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe getroffen werden.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell