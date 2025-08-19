POL-KLE: Kleve - Zigarettenautomat beschädigt: Bargeld und Tabakwaren entwendet
Kleve-Rindern (ots)
Im Zeitraum von Sonntag (17. August 2025), 21:00 Uhr und Montag (18. August 2025), 12:20 Uhr wurde an der Keekener Straße in Kleve ein Zigarettenautomat beschädigt. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten, welcher sich im Außenbereich eines Imbisses befand, Bargeld sowie Tabakwaren. Zur genauen Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe getroffen werden.
Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell