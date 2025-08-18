Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen Motorrad und Pkw: 30-jähriger Niederländer verletzt sich schwer

Kleve-Wardhausen (ots)

Am Samstag (16. August 2025) kam es gegen 17:30 Uhr an der Johanna-Sebus-Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Niederländer (Hengelo) befuhr mit einem Motorrad (Honda) die Johanna-Sebus-Straße in Fahrtrichtung Brienen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Mann zu weit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 48-jährige Verkehrsteilnehmer aus Kleve, welcher in einem blauen BMW 318 die Straße in Fahrtrichtung Düffelward befuhr, konnte eine Kollision trotz eines Brems- und Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Durch die Kollision verletzte sich der Niederländer schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Kleve verletzte sich leicht, wurde zur Kontrolle aber ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand Sachschaden. Teile der Johanna-Sebus-Straße waren im Rahmen der Unfallaufnahme bis kurz nach 20:00 Uhr gesperrt. (pp)

