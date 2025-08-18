Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Kiosk: Unbekannter Täter entwendet Bargeld

Kerken-Eyll (ots)

Am Freitag (15. August 2025) kam es gegen 01:25 Uhr an der Örtlichkeit "Am Eyller See" in Kerken zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Tür eines Kiosks und durchsuchte anschließend im Verkaufsraum mehrere Schränke. Mit einer niedrigen dreistelligen Bargeldsumme entfernte sich der Täter, welcher bei der Tat durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet wurde, in unbekannte Richtung. Aufgrund der Bilder der Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - zwischen 175 und 180 cm groß - kräftige Statur - das Gesicht war mit einer Maske verdeckt - weißes Oberteil, sowie eine weiße Hose und Schuhe - trug eine Brille - trug ein BaseCap

Die Kripo Geldern sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell