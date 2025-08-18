Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht: Mehrere Elemente eines Holzzauns beschädigt

Rees (ots)

Am Freitag (15. August 2025) kam es zwischen 08:15 Uhr und 20:30 Uhr an der Kassmöllstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurden dabei mehrere Elemente eines Holzzauns, am Grundstück eines Einfamilienhauses, beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell