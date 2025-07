Polizei Hagen

POL-HA: Duo stiehlt Halskette einer 73-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) wurde eine 73-Jährige Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin war gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf dem Karweg in Richtung Dickenbruchstraße unterwegs, als ein helles Auto neben ihr anhielt. Aus dem Auto heraus sprach sie eine auf dem Beifahrersitz befindliche Frau an, die sie zunächst nach dem Weg fragte. Die 73-Jährige näherte sich dem Auto und gab eine Wegbeschreibung. Daraufhin steckte ihr die Unbekannte einen Ring an und legte ihr eine Halskette um. Als die Frau ihr einen weiteren Ring anstecken und dabei einen der Ringe der Seniorin entwenden wollte, zog diese ihre Hand zurück. Anschließend fuhr das Duo mit dem Auto in Richtung Dickenbruchstraße davon. Erst später bemerkte die Seniorin, dass ihre Halskette gestohlen worden war.

Das Duo wird wie folgt beschrieben:

Täterin:

- zwischen 45 und 50 Jahre alt - 1,60 Meter groß - kräftige Statur - schwarze, schulterlange Haare - bekleidet mit einem dunklen T-Shirt - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Täter:

- etwa 50 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - kräftige Statur - schwarze Haare - bekleidet mit einem grauen Gut, einer braunen Weste und einer schwarzen Hose - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben? Die Polizei nimmt Angaben jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell