POL-PB: Größere Auseinandersetzung auf dem Flughafengelände

Lichtenau (ots) - (cr) In der Zeit von Dienstag, 29. April, bis Donnerstag, 1. Mai, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hermann-Löns-Weg in Lichtenau-Atteln ein. Sie durchwühlten das Wohnhaus und flohen danach in unbekannte Richtung. Während die Bewohner im Urlaub waren, gelangten die Täter gewaltsam über die Kellertür in das Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Danach flüchteten sie ...

