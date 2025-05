Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Lichtenau (ots)

(cr) In der Zeit von Dienstag, 29. April, bis Donnerstag, 1. Mai, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hermann-Löns-Weg in Lichtenau-Atteln ein. Sie durchwühlten das Wohnhaus und flohen danach in unbekannte Richtung.

Während die Bewohner im Urlaub waren, gelangten die Täter gewaltsam über die Kellertür in das Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Danach flüchteten sie über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Tochter, welche nach dem Rechten schauen wollte, stellte den Einbruch am Donnerstag gegen Mittag fest und alarmierte die Polizei. Zum Diebesgut können bisher keine Angabe gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, sowie verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitraum in Tatortnähe nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen. Das Kommissariat Prävention/Opferschutz berät kostenfrei zum Einbruchschutz. Tipps und Kontakte sind auf der Homepage der Paderborner Polizei zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

