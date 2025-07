POL-HA: Fahrt über Busspur führt zu Polizeikontrolle mit Folgen

Hagen-Mitte (ots) - In der Bahnhofstraße trafen zivile Beamte am Mittwoch (16.07.2025) einen 26-Jährigen an, der Cannabis verkaufte. Die Einsatzkräfte waren um etwa 12 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs und beobachteten, wie ein bereits polizeibekannter Mann augenscheinlich Betäubungsmittel an einen anderen Mann verkaufte. Als die beiden auf die Polizisten aufmerksam wurden, trennten sie sich. Anschließend ...

