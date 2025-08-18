PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl auf Baustellengelände
Kupferkabel entwendet

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag (16. August 2025) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baustellengelände an der Aenne-Biermann-Straße verschafft, indem sie die Verbindung zweier Bauzaunelemente lösten. Sie drangen anschließend in den Rohbau eines Wohnhauses ein, durchtrennten dort mehrere Kupferkabelstränge und entwendeten diese. Ein Anwohner in der Nachbarschaft hörte in der Zeit zwischen 23:00 und 00:00 Uhr laute Geräusche, konnte beim Nachschauen aber zunächst nichts Verdächtiges sehen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02823 1080 bei der Kripo Goch zu melden. (cs)

