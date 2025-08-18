POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl von Kfz
Wohnmobil mit dem niederländischen Kennzeichen 1YCZ185 entwendet
Kevelaer-Twisteden (ots)
Am Freitag (15. August 2025) in der Zeit zwischen 10:30 und 18:20 Uhr haben unbekannte Täter ein Wohnmobil entwendet, das auf dem Parkplatz eines Freizeitparks an der Straße Am Scheidweg abgestellt war. Das graue Fahrzeug der Marke Fiat trug das niederländische Kennzeichen 1YCZ185. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder das Wohnmobil gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
