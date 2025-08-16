Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Absturz eines motorisierten Leichtflugzeugs - Zwei Personen versterben an der Unfallörtlichkeit

Kranenburg (ots)

Am Samstag (16. August 2025) kam es gegen 14:10Uhr an der Mehrer Straße in Kranenburg, aus bislang ungeklärter Ursache, zum Absturz eines motorisierten Leichtflugzeugs. Durch den Aufprall auf einem Acker geriet das Flugzeug in Brand und wurde völlig zerstört. Durch den Absturz verloren die beiden Insassen, ein 77-jähriger Pilot aus Emmerich sowie ein 62-jähriger Mann aus Goch, ihr Leben. Die Angehörigen der Opfer wurden durch den polizeilichen Opferschutz benachrichtigt und betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

