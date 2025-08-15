Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14. August 2025) gegen kurz nach 05:00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine Rauchentwicklung an einem abgestellten PKW auf der Straße Zur Boeckelt. Sie informierte daraufhin die Feuerwehr, welche ausrückte und das Feuer löschte. An dem Hyundai i20 entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Brand wurden auch zwei daneben geparkte Autos - zwei VW Golf - beschädigt. Da nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kripo Geldern um Zeugenhinweise, die unter 02831 1250 entgegengenommen werden. (cs)

