PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14. August 2025) gegen kurz nach 05:00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine Rauchentwicklung an einem abgestellten PKW auf der Straße Zur Boeckelt. Sie informierte daraufhin die Feuerwehr, welche ausrückte und das Feuer löschte. An dem Hyundai i20 entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Brand wurden auch zwei daneben geparkte Autos - zwei VW Golf - beschädigt. Da nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kripo Geldern um Zeugenhinweise, die unter 02831 1250 entgegengenommen werden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren