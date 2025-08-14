Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw im Heckbereich beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (11. August 2025), 18:00 Uhr und Dienstag (12. August 2025), 15:00 Uhr kam es an der Neustraße in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer Ford Focus im Heckbereich, auf der Fahrerseite, beschädigt. Die 57-jährige Halterin des Wagens bemerkte die Beschädigungen nach Rückkehr zum Fahrzeug und informierte die Polizei.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

