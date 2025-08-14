PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Sachbeschädigung durch Feuer in Waldstück
Polizei sucht Zeugen

Straelen-Herongen (ots)

In der jüngsten Vergangenheit ist es in Straelen-Herongen immer wieder zu Flächenbränden in einem dortigen Waldstück gekommen. Zuletzt musste die Feuerwehr am Mittwoch (13. August 2025) gegen kurz nach 13:00 Uhr ausrücken und einen Brand in der Nähe des Oberwegs löschen. Erst am Montagmorgen (11. August 2025) wurde durch die Feuerwehr im Bereich Herscheler Weg/Heideweg innerhalb eines dicht bewaldeten Bereichs ein Brandherd gelöscht. Dieser war vermutlich in den Abendstunden des Vortags entfacht worden. Am selben Tag brannten am Nachmittag gegen 16:00 Uhr Bäume und Buschwerk zwischen dem Oberweg und der Bleekerstraße.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

