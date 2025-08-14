POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu Gartenfläche und entwenden Rasenmähroboter: Zeugen gesucht
Kevelaer (ots)
Im Zeitraum von Montag (11. August 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (13. August 2025), 16:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Hegerath" in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Privatgrundstück, entwendeten von der Gartenfläche einen Rasenmähroboter (Hersteller: Ambrogio) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell