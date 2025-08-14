Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu Gartenfläche und entwenden Rasenmähroboter: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Montag (11. August 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (13. August 2025), 16:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Hegerath" in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Privatgrundstück, entwendeten von der Gartenfläche einen Rasenmähroboter (Hersteller: Ambrogio) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell