Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kollision zwischen Pkw und landwirtschaftlicher Zugmaschine: Zwei männliche Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich verletzt

Weeze (ots)

Am Mittwoch (14. August 2025) kam es gegen 19:00 Uhr an der L77 (Uedemer Straße), in Höhe der Straße Kalbeck, in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit einem weißen Hyundai i30n die Straße in Fahrtrichtung Uedem. Dabei setzte der Uedemer mit seinem Fahrzeug, in welchem sich auch ein 52-jähriger männlicher Beifahrer aus Uedem befand, zum Überholvorgang zwei vorrausfahrender Fahrzeuge (weißer VW Touareg / schwarzer BMW X1) an. Während des Überholvorgangs fuhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine (Traktor mit Anhänger), in welcher sich ein 64-jähriger Mann aus Goch befand, aus der Straße Kalbeck kommend auf die vorfahrtsberechtigte Uedemer Straße und beabsichtigte seine Fahrt in Fahrtrichtung Goch fortzusetzen.

Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die beiden Insassen des Pkws lebensgefährliche Verletzungen zuzogen. Der Fahrer des Wagens musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Männer wurden in Krankenhäuser verbracht, wozu auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L77 (Uedemer Straße), zwischen Steinbergen und der Straße Kalbeck, bis 02:40 Uhr gesperrt, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt wurde. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Am Pkw als auch an der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell