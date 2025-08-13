PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Lagerhalle: Unbekannte Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (9. August 2025), 18:48 Uhr und Sonntag (10. August 2025), 10:57 Uhr kam es an der Gocher Straße in Weeze zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten einen Zaun und drangen so auf ein Firmengelände vor. Dort beschädigen die Täter eine Tür und drangen so in eine Lagerhalle vor. Aus dieser entwendeten die Täter u.a. mehrere Transportkisten, mehrere Transceiver sowie ein Elektrokabel.

Die Kripo Goch sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

