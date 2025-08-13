Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Terminangebote zum kostenlosen Pedelec-Training der Polizei: Nehmen Sie teil!

Kreis Kleve (ots)

Im Rahmen der Verkehrsunfallprävention bietet die Kreispolizeibehörde Kleve ab der kommenden Woche wieder kostenlose Pedelec-Trainings an. Bei den Trainings besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit unterschiedlichen Übungen, welche realitätsnah an Situationen aus dem öffentlichen Straßenverkehr angelehnt sind, auf einer abgesperrten Fläche zu befahren und dadurch weitere Sicherheit auf dem Pedelec zu erlangen. Das Tragen eines Fahrradhelms wird durch die KPB Kleve empfohlen, stellt aber keine Pflicht zur Teilnahme an den Trainings dar.

Die kommenden Termine lauten:

Montag, 18. August 2025 10:00 Uhr Weeze, Cyriakusplatz

Dienstag, 19. August 2025 10:00 Uhr Goch, Feuerwehr

Mittwoch, 20. August 2025 10:00 Uhr Uedem, Gelände ehem. Aldi

Donnerstag, 21. August 2025 10:00 Uhr Kevelaer-Winnekendonk, Schule

Mittwoch, 27. August 2025 10:00 Uhr Kevelaer, Hülspark

Donnerstag, 28. August 2025 10:00 Uhr Straelen, Schulhof

Freitag, 29. August 2025 10:00 Uhr Wachtendonk, Skateranlage

Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme. Weitere Infos rund um die kostenlosen Pedelec-Trainings (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training) sowie Präventionshinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrrad und Pedelec (https://kleve.polizei.nrw/artikel/mit-dem-fahrrad-unterwegs), finden Sie auf unserer Website. (pp)

