Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kabeldiebstahl an mobilen Verteilerkästen: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (10. August 2025), 20:00 Uhr und Montag (11. August 2025), 07:00 Uhr kam es an der Basilikastraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Meter Stromkabel, welche zwischen mobilen Verteilerkästen verlegt waren, beschädigt und entwendet.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

