POL-KLE: Kevelaer: Einbruch in Mehrfamilienhaus - E-Scooter aus Hausflur entwendet
Kevelaer (ots)
Am Montag (12. August 2025) öffneten unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr, gewaltsam die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Johannisstraße. Sie entwendeten aus dem gemeinschaftlichen Hausflur einen dort abgestellten E-Scooter der Marke "Changzhou KQi3" mit dem Versicherungskennzeichen 735 SHD. Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 02823-1080 entgegengenommen.(se)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell