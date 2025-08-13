PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Einbruch in Wohnung - Täter entwendeten mehrere elektronische Geräte und PKW-Schlüssel - Zeugen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (11. August 2025), 17:30 Uhr und Dienstag (12. August 2025), 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hunsberg" ein und entwendeten u. a. einen Fernseher, eine Siemens Kaffeemaschine, einen Thermomix und eine Mikrowelle. Weiterhin nahmen sie zwei PKW-Schlüssel an sich. Die Fahrzeuge wurden jedoch nicht gestohlen.

Die Kriminalpolizei Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte unter 02823-1080. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

