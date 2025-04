BKA: Transparenzbericht 2024 zur Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte veröffentlicht

Wiesbaden (ots) - Durch die internationale Fahndungskampagne "Identify Me" hat die Polizei eine weitere unbekannte Tote identifizieren können. Die 33-jährige Frau aus Paraguay wurde 2018 in der Provinz Girona in Spanien in einem Hühnerstall erhängt aufgefunden. Sie hatte keine Ausweisdokumente bei sich und niemand in der Gegend wusste, wer sie war oder wie sie dort ...

mehr