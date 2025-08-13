Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Diebe entwendeten Kupferfallrohr am Glockenturm - Zeugen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (10. August 2025), 16:00 Uhr, bis Dienstag (12. August 2025), 08:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr, das mittels Halterungsschnallen am Glockenturm der Kirche "St. Martinus GocherLand" befestigt war. Auch in anderen Bereichen des Kirchengebäudes an der Willibrordstraße wurden mehrere Halterungsschnallen, die der Sicherung von Kupferfallrohren dienen, geöffnet. Weitere Fallrohre wurden jedoch nicht entwendet.

Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02823-1080 entgegen. (se)

