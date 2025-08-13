Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kabel von Baustellengelände entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Montag (11. August 2025), 18:30 Uhr und Dienstag (12. August 2025), 07:00 Uhr kam es an der Gelderner Straße / Hornweg zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten dort ein Stromkabel sowie zwei Kupferkabel.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell