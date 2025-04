Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in der Küche

Kall (ots)

Am Donnerstag, den 17. April, kam es gegen 20 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Natzen in Kall.

Zeugen bemerkten eine größere Flamme sowie eine Rauchentwicklung und klingelten an der betroffenen Wohnungstür im Erdgeschoss.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich zwei Personen in der Wohnung (56, 16).

Das Feuer wurde durch überhitztes Öl in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd entfacht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und lüftete im Anschluss die Wohnung.

Die Küche wurde bei dem Brand beschädigt, die Wohnung bleibt jedoch weiterhin bewohnbar.

Die beiden Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. 23

