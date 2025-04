POL-EU: 25-Jähriger stürzt mit Krad

Mechernich (ots) - Am Ostersonntag (20. April) erhielt die Feuerwehr um 3:27 Uhr Kenntnis von einem Brand zwischen den Ortslage Mechernich-Bergbuir und Mechernich-Wielspütz. Ein seit Jahrzehnten leerstehendes Gebäude befand sich bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren der Stadt Mechernich zogen zur Unterstützung das DRK und das THW hinzu. Zum Zeitpunkt der Fertigung der Pressemeldung dauern die Löscharbeiten noch an. Die Ermittlungen ...

