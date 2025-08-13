PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Gegenverkehr: Lkw auf Rheinbrücke beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (12. August 2025) kam es gegen 08:20 Uhr auf der Emmericher Rheinbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem Lkw der Müllabfuhr die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Kleve. Dabei kam es, unmittelbar nach Beginn der Brücke, zur Kollision mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmenden. Durch die Kollision wurde der Wagen der Müllabfuhr im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt, während sich der andere Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernte.

Die Polizei Emmerich ermittelt im Rahmen der Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 10:26

    POL-KLE: Sonsbeck - Anhänger mit Imbissaufbau entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

    Sonsbeck (ots) - Am Dienstag (12. August 2025) kam es zwischen 03:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Abfahrt Sonsbeck (A57) in Fahrtrichtung Krefeld zu einem schweren Diebstahl. Ein 48-jähriger Mann aus Bochum hatte einen Kfz-Anhänger mit Imbiss-Aufbau, welcher außen in Holzoptik (Schindeln) gestaltet war, an der Örtlichkeit abgestellt. Der Anhänger, welcher mit einem ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:26

    POL-KLE: Kevelaer - Kabeldiebstahl an mobilen Verteilerkästen: Zeugen gesucht

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (10. August 2025), 20:00 Uhr und Montag (11. August 2025), 07:00 Uhr kam es an der Basilikastraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Meter Stromkabel, welche zwischen mobilen Verteilerkästen verlegt waren, beschädigt und entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch ...

    mehr
