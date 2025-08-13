Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Gegenverkehr: Lkw auf Rheinbrücke beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (12. August 2025) kam es gegen 08:20 Uhr auf der Emmericher Rheinbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem Lkw der Müllabfuhr die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Kleve. Dabei kam es, unmittelbar nach Beginn der Brücke, zur Kollision mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmenden. Durch die Kollision wurde der Wagen der Müllabfuhr im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt, während sich der andere Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernte.

Die Polizei Emmerich ermittelt im Rahmen der Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell