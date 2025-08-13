POL-KLE: Sonsbeck - Anhänger mit Imbissaufbau entwendet: Die Polizei sucht Zeugen
Sonsbeck (ots)
Am Dienstag (12. August 2025) kam es zwischen 03:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Abfahrt Sonsbeck (A57) in Fahrtrichtung Krefeld zu einem schweren Diebstahl. Ein 48-jähriger Mann aus Bochum hatte einen Kfz-Anhänger mit Imbiss-Aufbau, welcher außen in Holzoptik (Schindeln) gestaltet war, an der Örtlichkeit abgestellt. Der Anhänger, welcher mit einem Schloss gesichert war und das amtliche Kennzeichen BO-L68 trug, wurde durch unbekannte Täter entwendet.
Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
