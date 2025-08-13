PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sonsbeck - Anhänger mit Imbissaufbau entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag (12. August 2025) kam es zwischen 03:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Abfahrt Sonsbeck (A57) in Fahrtrichtung Krefeld zu einem schweren Diebstahl. Ein 48-jähriger Mann aus Bochum hatte einen Kfz-Anhänger mit Imbiss-Aufbau, welcher außen in Holzoptik (Schindeln) gestaltet war, an der Örtlichkeit abgestellt. Der Anhänger, welcher mit einem Schloss gesichert war und das amtliche Kennzeichen BO-L68 trug, wurde durch unbekannte Täter entwendet.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:26

    POL-KLE: Kevelaer - Kabeldiebstahl an mobilen Verteilerkästen: Zeugen gesucht

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (10. August 2025), 20:00 Uhr und Montag (11. August 2025), 07:00 Uhr kam es an der Basilikastraße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Meter Stromkabel, welche zwischen mobilen Verteilerkästen verlegt waren, beschädigt und entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:01

    POL-KLE: Goch: Diebe entwendeten Kupferfallrohr am Glockenturm - Zeugen gesucht

    Goch (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (10. August 2025), 16:00 Uhr, bis Dienstag (12. August 2025), 08:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr, das mittels Halterungsschnallen am Glockenturm der Kirche "St. Martinus GocherLand" befestigt war. Auch in anderen Bereichen des Kirchengebäudes an der Willibrordstraße wurden mehrere Halterungsschnallen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren