LPI-G: Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Gera (ots) - Windischleuba - Am Nachmittag des 31. Januars kam es zu einem Unfall auf der Kreuzung Fünfminutenweg am dortigen Baumarkt. Ein 57jähriger Lkw-Fahrer missachtete hier einen vorfahrtsberechtigten 58jährigen mit seinem Pkw. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden, sodass der Pkw des Geschädigten in der Folge vom Unfallort abgeschleppt werden musste. [DA] Rückfragen bitte an: ...

mehr