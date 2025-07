Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reisende am Hauptbahnhof Schwerin bedroht

Schwerin (ots)

Bereits am 21.Juli 2025 gegen 22:00 Uhr wendete sich eine Frau am Hauptbahnhof in Schwerin hilfesuchend an Einsatzkräfte der Bundespolizei. Die Frau reiste gemeinsam mit einer Freundin mit der Bahn von Berlin in Richtung Hamburg. Beim Umstieg in Schwerin sprach sie ein 39- jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnsteig an und drohte ihr unter anderem mit Schlägen und "Frauengewalt" bei der Ankunft am Hauptbahnhof in Hamburg. Der Mann beabsichtigte ebenfalls nach Hamburg zu reisen. Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten ihn daraufhin. Er ist bereits polizeilich bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte die Geschädigte ihre Reise nach Hamburg fort. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein.

