Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kleinkraftrad entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (12. August 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (13. August 2025), 07:20 Uhr wurde an der Bahnhofstraße in Kleve ein Kleinkraftrad (Motorroller) entwendet. Die 48-jährige Halterin hatte den Roller im Bereich der Einfahrt einer Tiefgarage abgestellt und mit einem Schloss gesichert gehabt. Der oder die Täter entwendeten den Roller, welcher zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 135KSY trug, und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

