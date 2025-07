POL-AA: Auenwald-Unterbrüden: aktuelle Personensuche mit u.a. Polizeihubschrauber

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfall zwischen zwei Pkw Am Samstagabend kam es gegen 18:00 Uhr in der Buchstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 50-jähriger VW-Golffahrer übersah bei der Ausfahrt von einem Parkplatz den Ford Focus eines 42-Jährigen, welcher die Buchstraße stadtauswärts befuhr. Durch den Unfall entstand am Golf ein Schaden von ca. 3.000 Euro und am Ford in Höhe von ca. 5.000 Euro. Beide ...

