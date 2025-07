POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Apotheke mit Täterfestnahme

Aalen (ots) - Rot am See: 20.000 Euro Schaden bei Unfall - Motorradfahrer verletzt Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es an der Einmündung der L1040 zur B290 bei Rot am See zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer und einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Ein 61-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr die L1040 aus Oberwinden kommend und wollte an ...

mehr