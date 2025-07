Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl von Pedelecs (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Beim Einfahren aus einem Grundstück in der Hospitalgasse kam es am Freitagmittag, um 13:52 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW Transporters übersah eine 83-jährige Fußgängerin, die gerade den Gehweg passierte. Die Seniorin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Mutlangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen ordnungsgemäß parkenden roten Hyundai i10 in der Hornbergstraße auf dem Parkplatz des Mutlanger Forums. Das Fahrzeug stand vorwärts in einer Parklücke, als es im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Westhausen: Pedelecs aus Garage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

In Westhausen-Westerhofen haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend, 20:15 Uhr, und Freitagmittag, 13:15 Uhr, zwei Pedelecs aus einer verschlossenen Garage im Pappelweg entwendet. Der Gesamtwert der gestohlenen Pedelecs beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Westhausen: Schwerer Verkehrsunfall in Lippach - Pedelec-Fahrerin verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr in der Kirchstraße in Lippach. Eine 27-jährige Pedelec-Fahrerin war auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihr ein 91-jähriger Fahrer eines VW Fox ordnungsgemäß entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuchs nach links konnte der Autofahrer eine Kollision nicht verhindern. Die Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Pkw etwa 5.500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall - Zwei Personen leicht verletzt

In der Friedhofstraße kam es am Freitag gegen 17:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Ford Focus bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW Passat abbremste, und fuhr auf. Der 31-jährige Fahrer des Passats sowie seine 28-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7.000 Euro.

Wasseralfingen: Pedelec-Fahrerin schwer gestürzt

In der Auchstraße kam es am Freitag, 17:30 Uhr, zu einem schweren Sturz einer Pedelec-Fahrerin. Die 59-Jährige war auf der abschüssigen Fahrbahn unterwegs, als sie vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell