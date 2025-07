Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall beim Wenden

Ein 40-jähriger Ford-Fahrer wollte am Freitag gegen 07:25 Uhr in der Bühlstraße wenden und steuerte sein Auto dazu quer auf die Gegenfahrspur. Ein hinter ihm fahrender 27-jähriger Mercedes-Fahrer setzte in diesem Moment zu einem Überholvorgang an, fuhr dadurch ebenfalls auf die Gegenfahrspur und kollidierte in der Fahrbahnmitte mit dem, noch im Wendemanöver befindlichen, Ford. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Korb: Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe eines Seat. Dabei sprang das Glas der Scheibe. Der Seat war zur Tatzeit in der Boucher Straße geparkt. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 9500.

Backnang/Sachsenweiler: Kirchenfenster eingeworfen

Am Freitag, gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Vandalen mehrere Fenster einer Kirche in der Waldstraße beschädigt haben. Diese wurden vermutlich mit Steinen eingeworfen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

