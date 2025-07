Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Neuler: PKW kommt von Straße ab

Weil er kurzzeitig abgelenkt war, kam ein 71-Jähriger mit seinem Skoda Fabia am Donnerstag gegen 14.10 Uhr von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr die K3232 von Ramsenstrut in Richtung Neuler. Im Kreuzungsbereich zur L1075 rutschte ein Einkaufskorb vom Beifahrersitz, so dass der Fahrer kurzfristig abgelenkt war und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und im abschüssigen Gelände zum Stehen kam. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Leinzell: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Austraße wurde zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, eine blaue Kabeltrommel der Marke Elektro Berlin im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Kabeltrommel nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Heubach: Diebstahl von Trekkingrad

Bereits am vergangenen Samstag, gegen 13:20 Uhr, wurde im Außenbereich eines Fahrradgeschäftes in der Mögglinger Straße ein Trekkingrad der Marke Winora, Typ X 10E in der Farbe Nightpurple (helles lila) entwendet. Das Rad hat einen Wert von 3699 Euro. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell