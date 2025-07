Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Alkoholisierter Rollerfahrer und Einbruch

Aalen (ots)

Gaildorf/Unterort: Einbruch in zwei Gebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Max-Eyth-Straße in zwei Gebäude eingebrochen. Ein Unbekannter hebelte eine Lagerhallentüre auf, begab sich in die Büroräumlichkeiten entwendete jedoch nichts. Des Weiteren wurde ein Fenster einer gegenüberliegenden Firma aufgebrochen und anschließend im Inneren mehrere Schränke durchsucht und anschließend ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 bei der Polizeidienststelle Gaildorf zu melden.

Schwäbisch Hall: Alkoholisierter Rollerfahrer

Ein 31-jähriger Rollerfahrer stürzte am Freitag gegen 6:50 Uhr auf der Ellwanger Straße, als er auf Höhe des Parkplatzes Schenkenseebad aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in welchem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein vorher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

