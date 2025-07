Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Leutenbach: 25.000 Euro Sachschaden bei Abbiegeunfall

Ein Verkehrsunfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Freitag, um 17:10 Uhr, auf der L1127 bei Leutenbach. Ein 32-jähriger Fahrer eines Hyundai i30 war aus Richtung Affalterbach kommend unterwegs und wollte auf Höhe der Ortschaft nach links in die Straße "Im Grund" abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Passat, der von einem 45-Jährigen gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Oppenweiler: Unfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen

Ein 59-jährige Fahrer eines Jaguar F-Face befuhr die B14 von Oppenweiler in Richtung Strümpfelbach. Aus bislang unklarer Ursache kam er immer weiter in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er schließlich mit einer 31-jährigen Mini One-Fahrerin. Der Mini kam anschließend von der Fahrbahn ab und blieb in einem Maisfeld stehen. In der Folge kam es zu einem weiteren Zusammenstoß. Eine 31 Jahre alte VW Golf-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die Seite des Jaguars. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr.

