Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Mehrere Brandeinsätze für die Hattinger Feuerwehr am heutigen Sonntag

Hattingen (ots)

Der heutige Sonntag (16.03.) sorgte für mehrere Einsätze der Hattinger Feuerwehr.

Gegen 15 Uhr wurde ein Kaminbrand in einem Fachwerkgebäude am Berger Weg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war bereits eine stärkere Rauchentwicklung aus dem Kamin sowie erste Anzeichen für einen Kaminbrand ersichtlich.

Der Bewohner berichtete, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden und dass die Rauchentwicklung vor Eintreffen der Feuerwehr deutlich stärker gewesen sei.

Die Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass die Revisionsklappen sowie die Kaminwangen eine deutlich erhöhte Temperatur zeigten. Im Bereich des Dachbodens wurden Heuballen gelagert. Aufgrund der massiven Wandstärke des Kaminzugs zeigte dieser im Dachboden keine erhöhte Temperatur. Auch wenn keine direkte Gefahr der Entzündung des gelagerten Heus bestand, wurden einige Ballen bei Seite geräumt und vorsorglich ein Trupp mit einem Kleinlöschgerät im Dachboden positioniert.

Über die Drehleiter begannen die Einsatzkräfte den Kamin zu kehren. Über eine Revisionsklappe an der Kaminsohle wurde das Kehrgut durch weitere Einsatzkräfte entnommen und ins Freie verbracht.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurde vorsorglich ein Löschangriff mit einem C-Rohr aufgebaut.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes übernahm der zuständige Bezirksschornsteinfeger die Einsatzstelle und die weiteren Maßnahmen. Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte sowie der Löschzug Elfringhausen.

Um 17:14 Uhr ging es für die Einsatzkräfte weiter zur Ketteltasche. Hier wurde der Brand eines Gartenschuppens gemeldet.

Als die ersten Kräfte eintrafen, drohte das Feuer auf weitere Gebäudeteile überzugreifen, so dass eine Erhöhung des Alarmstichwortes erfolgte.

Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp zur sofortigen Brandbekämpfung vor. Hierbei stellte sich heraus, dass ein beladener Anhänger in voller Ausdehnung brannte. Dieser stand direkt an einem massiven Gartenschuppen. Das Feuer hatte hier schon Teile des Dachüberstandes in Mitleidenschaft gezogen. Die massive Hitzeentwicklung brachte Fensterscheiben des Schuppens zum Platzen.

Durch das schnelle Eingreifen konnte jedoch eine weitere Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch, da die Überreste in dem vollständig zerstörten Anhänger auseinandergezogen werden mussten. Nur so konnten die vorhandenen Glutnester abgelöscht werden. Abschließend wurde die Brandstelle mit Löschschaum bedeckt.

Um 18.45 Uhr war der Einsatz für die hauptamtlichen Kräfte und den Löschzug Niederwenigern wieder beendet.

Nur kurz nach dem Ende dieses Einsatzes sind sowohl die hauptamtlichen Kräfte als auch der Löschzug Niederwenigern erneut alarmiert worden. In der Märkischen Straße wurde ein unkontrolliert brennender Gasgrill gemeldet. Dieser konnte zum Glück vor Eintreffen der Feuerwehr zur die Eigentümer gelöscht werden.

Neben den Brandeinsätzen sind die First-Responder-Einheiten der Löschzüge Elfringhausen und Niederwenigern zu insgesamt drei Einsätzen ausgerückt.

Bereits gestern Abend war der Löschzug Nord, zusammen mit den hauptamtlichen Kräften zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim ausgerückt. Die Einsatzkräfte haben den vermeintlich betroffenen Bereich kontrolliert, konnten jedoch kein Schadenereignis feststellen. Daher war der Einsatz um 23.15 Uhr wieder beendet.

