Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Rot am See: 20.000 Euro Schaden bei Unfall - Motorradfahrer verletzt

Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es an der Einmündung der L1040 zur B290 bei Rot am See zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer und einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Ein 61-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr die L1040 aus Oberwinden kommend und wollte an der Einmündung nach links auf die B290 in Richtung Rot am See abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 35-jährigen Yamaha-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, am Motorrad beläuft sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell