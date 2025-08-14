Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw auf Parkfläche beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (13. August 2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr am Geistmarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 65-jährige Halterin eines Nissan Juke hatte den Wagen auf einer Parkfläche (Parkbuchten vor der evangelischen Kirche) am Geistmarkt abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der vorderen Frontstoßstange auf der Fahrerseite feststellen. Die Frau aus Emmerich informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht, da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell